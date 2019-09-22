«جلطة» تُدخل إمام المسجد النبوي المستشفى

تم نقل إمام المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، اليوم الأحد، إلى المستشفى، عقب تعرضه لوعكة صحية، وذكرت معلومات أن الحذيفي -72 عامًا- تعرض لجلطة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا وأنه بدأ بالتحسن.

واعتاد محبو الشيخ الحذيفي، إلى سماع صوته في الصلوات الخمس بالمسجد النبوي الشريف، التي يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة فضائية متخصصة.

ولد علي بن عبدالرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، عام 1947م في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

ويحمل الشيخ الحذيفي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي عام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

ويُعدُّ الحذيفي أحد أبرز القراء في السعودية والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.