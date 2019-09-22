أمانة عسير تُجنِّد 5 آلاف شخص و747 آلية لـ«اليوم الوطني»

أعلنت أمانة عسير، اليوم الأحد، أنها جنَّدت أكثر من خمسة آلاف شخص مدعمين بـ747 آلية لتجهيز مواقع احتفالات اليوم الوطني الـ89 بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح قوله إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة؛ باشرت التجهيزات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على التجهيزات والاستعدادات لهذه المناسبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المدرَجة ضمن روزنامة الفعاليات الموزعة على خارطة مدينة أبها الحضرية.

وأضاف أن الأمانة سخَّرت أكثر من خمسة آلاف من القوى البشرية مدعمين بنحو 747 آلية ومعدة متنوعة؛ وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال أيام الاحتفاء باليوم الوطني، إضافةً إلى الأعمال التي تمَّ الانتهاء منها، وشملت تجهيز المواقع العامة وتهيئتها مثل المنتزهات والحدائق ومواقع الفعاليات، فيما رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية العاملة والمراقبين؛ وذلك لتوفير صيانة دورية ومساندة مستمرة على مدار 24 ساعة.