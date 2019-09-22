مدير «صحة مكة» يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفَع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـ«89» للمملكة.

كما هنأ مطير بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والشعب السعودي كافة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تحل علينا الذكرى الـ «89» لتوحيد المملكة ومازلنا نرفع راية التوحيد خفاقة باسم المليك والوطن لنواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية تقودنا نحو قمة القمم، في ضوء رؤية واعدة لما نريد بلوغه وتحقيقه لمستقبل بلادنا وأولادنا.

واستكمل مطير، إننا نواصل مسيرة المجد بهمة الهمم ونعمل بعزم الرجال وصبر النساء، وكلنا سنعطي دون كلل أو ملل؛ فحلم القمة ليس ببعيد على كل مجتهد مثابر طلب العلا وللمجد وصل، قائلًا: «مبارك لنا هذه العزيمة وهذا الترابط والأمن والأمان قيادةً وحكومةً وشعبًا منذ تأسيس الوطن على مر الأزمان وتعاقب الملوك إلى عهد الحزم والهمة، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين»، سائلا الله أن يديم علينا هذه النعم ويحفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء.