بالصور.. الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بجازان تتزين لـ«اليوم الوطني»

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كل استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، إنه -وبتوجيه ومتابعة من قبل أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز- قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب الأعلام وعقود الزينة واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف بن سعيدان، أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان، وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية، احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ89 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتقديم كل الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامّة في عموم منطقة جازان.

وأوضح أمين منطقة جازان، بأن أمانة المنطقة قامت بتجهيز مركز الأمير سلطان الحضاري للفعاليات التي ستقام به احتفاء باليوم الوطني، ورفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكذلك إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وإلى نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.