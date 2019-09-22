بالصور.. البحرين تحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقتها

كتب: حمد النفيسة

تصوير: إبراهيم الفليحي

رصدت «عاجل»، احتفالات البحرين باليوم الوطني السعودي الـ89، في عدد من المواقع، حيث شهدت المجمعات التجارية الأهم في المنامة حفلات للفرق الفلكلورية السعودية، بينما رفرفت أعلام السعودية في جنباتها، وأضيئت المواقع والمباني البارزة باللون الأخضر.

وقُرب فندق فورسيزن البحرين، طافت قوارب ورفعت أشرعتها بالعلمين السعودي والبحريني، وشهد آلاف المواطنين البحرينيين وزوار لاسيما السعوديين إطلاق عشرات الألعاب النارية احتفالًا بالمناسبة، فيما وثقت عدسة «عاجل»، المظاهر الاحتفالية الأخوية.

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وتعيش العلاقات السعودية-البحرينية تقاربًا غير مسبوق، منذ أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتشارك البلدين في عديد من المنظمات والتحالفات الإقليمية والدولية، تعبيرًا عن علاقات المصير الواحد والمصالح المشتركة؛ حيث يشارك الجنود البحرينيين في الدفاع عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن من جانب.

وفي جانب آخر، تواصل الفرق العاملة المشتركة بين البلدين إنهاء إجراءات ثاني الجسور الرابطة بين جزيرة البحرين والمنطقة الشرقية وفي جوانب أخرى متعددة تظهر العلاقات السعودية البحرينية كأنموذج يحتذى به على كل الأصعدة.