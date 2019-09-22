ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89.

وأعرب ملك البحرين في برقيته، عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد تلقى برقيات تهنئة باليوم الوطني من قادة وزعماء العالم؛ حيث تلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أشاد فيها بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عزَّزت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلًا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرُّقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوَّه الشيخ صباح بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.