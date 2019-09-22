أكملت إمارة منطقة جازان استعداداتها للاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ89، تحت شعار «همة حتى القمة»؛ حيث توشحت واجهات مبنى الإمارة بصور القيادة الحكيمة تتقدمها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
كما تزين مبنى الإمارة الواقع على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بجيزان، باللون الأخضر في منظر جمالي مهيب زاد من جماله، وأبرزت الأعمال الجمالية والألوان الخضراء التي زينت مبنى إمارة منطقة جازان الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي.
كما عكست هذه الأعمال مظاهر الابتهاج والفرحة من منسوبي إمارة المنطقة والجميع بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، والتي تأتي بتوجيهات من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إمارة جازان تكمل تجهيزاتها الخاصة لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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