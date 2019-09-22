«إغاثي الملك سلمان» يواصل مساعدة متضررين بسوريا ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والطبية، على عدد من المناطق بالبلدان العربية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.

وقدم المركز الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية؛ حيث قام المركز بتنفيذ عدة أنشطة خلال الأسبوع الماضي، منها تأمين المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات المنزلية والشخصية للأسر المستهدفة وتوزيع المحروقات ومتابعة المرضى ذوي الحالات المزمنة كالسكري والضغط كما تم تأمين أدوية للمحتاجين وبعض الأجهزة الطبية.

ويسعى المركز خلال مشروعه تقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين وتقديم ما يلزم ضمن برنامج خُصص لذلك.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر اللبنانية الأشد فقرًا؛ حيث تم أمس توزيع 1,050 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة في منطقة «حلبا» في شمال لبنان، استفاد منها 6,300 فرد.

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ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وأمس، وزع المركز سلالًا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.

وجرى توزيع 1,420 سلة غذائية في مخيمات رام بليون والهبيط وفرجك والمشتل والبركة والبردقلي وعدد من المخيمات العشوائية في منطقة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 8,660 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.