بالصور.. «أمين جازان» يوضح آخر استعدادات المنطقة لـ«اليوم الوطني»

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشار أمين جازان نايف بن سعيدان، إلى أنه بتوجيه ومتابعة من قبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة؛ قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب الأعلام وعقود الزينة واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء إلى الوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأوضح بن سعيدان أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة والشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان، وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، إضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية احتفاء باليوم الوطني المجيد الـ89 للمملكة.

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وتابع: «تم تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتقديم كافة الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان».

وأشار بن سعيدان إلى أن أمانة المنطقة جهزت مركز الأمير سلطان الحضاري للفعاليات التي ستقام به احتفاءً باليوم الوطني.

وبهذه المناسبة، رفع أمين جازان التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.