علي المالكي يهنئ القيادة باليوم الوطني: كلنا همة حتى القمة

رفع الأستاذ علي بن حسن بن فاضل المالكي، أحد أعيان قبيلة بني حرب بني مالك، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبه اليوم الوطني إلى القيادة الرشيدة، وجميع أبناء الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والاسلامية.

وقال علي المالكي: كلنا همة حتى القمة، وعزم وحزم، والتفاف تغمره المحبة والبيعة لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مناسبة غالية على قلوبنا وهي الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد السعودية العظمى على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف: كلنا ثقة في الله تعالى وحكمة قادتنا وشجاعة جنودنا البواسل في تحقيق الأمن والأمان لوطننا الغالي، ونسأل الله لهم العون والتوفيق في دحر أعداء الوطن وحفظ أمنه ومقدراته واستمرار عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

واختتم تهنئته باليوم الوطني، قائلًا: حفظ الله بلادنا وقادتنا وحماة الوطن في جميع القطاعات العسكرية وجميع المواطنين من كل مكروه، وأدام عزنا وأعاد علينا يومنا الوطني أعوامًا عديدة إنه سميع مجيب.