الدكتور السديري: «هدف» يستثمر في رأس المال البشري

أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، اليوم الأحد، أن المواطن السعودي هو الثروة الحقيقية في هذا الوطن المعطاء، وأكثرها أهميةً، موضحًا أن الموارد البشرية تعد مقياسًا أساسيًّا لثروات الأمم وتحضُّرها وتقدُّمها.

ورفع الدكتور محمد السديري -باسمه ونيابة عن منسوبي (هدف)- التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال المدير العام لـ(هدف)، في كلمته بهذه المناسبة الوطنية: «نستلهم في ذكرى اليوم الوطني مرحلة تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ليكمل أبناؤه الملوك من بعده، مسيرة العطاء والنماء والازدهار، التي ساهم فيها أبناء وبنات الوطن، الذين يعتبرون قوام التنمية؛ الأمر الذي يدفعنا في (هدف) إلى العناية والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من فرص العمل، انطلاقًا من رؤيتنا ورسالتنا في تنمية قدرات ومهارات القوى الوطنية ودعم استقرارها وظيفيًّا في سوق العمل».

وتابع الدكتور السديري قائلًا: «نعمل في (هدف) على عدة مسارات هامة جدًّا للاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارته وتطوير قدراته، بوصفه المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة والمجالات».