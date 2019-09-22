السفير الأمريكي يهنئ القيادة والسعوديين باليوم الوطني: تربطنا شراكة قوية

هنّأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي الرياض، جون أبي زيد، قيادة المملكة، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وقال السفير: نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجميع زملائي هنا في السفارة والقنصليتين في جدة والظهران، أتقدم بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتطرّق السفير إلى رسالة الرئيس دونالد ترامب إلى الملك سلمان، معتبرًا أنها تعبر عن حالة الشراكة الأمريكية السعودية، وأنها أفضل من أي وقت مضى «لاسيما ونحن نواجه معًا تحديات الأمن الإقليمي، ونعمل يدًا بيد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة، كما تربط الولايات المتحدة والمملكة علاقات قوية ومتعددة الجوانب...».

وأضاف السفير: «نعمل معًا كل يوم على تعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية وحماية أمن بلدينا إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية.. لقد دعمنا بعضنا على مدى عدة عقود، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة»، قبل أن يؤكد: «أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية مزيدًا من النجاح والتقدم والازدهار هذا العام وفي السنوات القادمة».