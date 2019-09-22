

مكة المكرمة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية , مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجداً بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار ، وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات الوطنية متزامنة مع اليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة العربية

وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبيناً أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يوماً حيث بدات المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يومياً .

// انتهى //

19:17ت م

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مكة المكرمة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية , مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجداً بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار ، وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات الوطنية متزامنة مع اليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة العربية السعودية وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبيناً أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يوماً حيث بدات المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يومياً .// انتهى //19:17ت م0221

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مبادرة تعقيم وتطهير "89" مسجداً احتفالاً باليوم الوطني للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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