اليوم الوطني / سمو محافظ المجمعة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "نستذكر في هذه المناسبة قصة الكفاح والتضحية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي لمّ شتاتها بتوفيق الله ووحد أقاليمها وأسس بنيانها تحت اسم المملكة العربية

وأضاف سمو محافظ المجمعة: "يحل اليوم الوطني في هذا العام والمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يقودها باقتدار وحزم تستلزم المبادرة والمناورة لمواجهة المؤامرات والمكائد التي ما فتئت تهدأ منذ تأسيس هذه البلاد العظيمة وسط مراعاة للتجاذبات الدولية والتغيير في معادلة التحالفات وحساب جدوى المعاهدات وداخلية تستوجب الحفاظ على المكتسبات وتجديد الدماء والكفاءات والقضاء على الفساد والهدر والعشوائية وتحقيق الوفر لضمان مستقبل الأجيال ضمن رؤية رسمها مهندسها سمو ولي العهد تلك الرؤية التي حققت الكثير في عمرها القصير وهذا ما يشاهده الفاحص المنصف وما نشاهده أيضا في عملنا اليومي من إجراءات تسعى لمصلحة المواطن وتحصين الوطن ورفعته.

وسأل ختام حديثه المولى القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين , وسمو لي العهد الأمين عزهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها.

// انتهى //

19:15ت م

0220



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال سموه: "نستذكر في هذه المناسبة قصة الكفاح والتضحية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي لمّ شتاتها بتوفيق الله ووحد أقاليمها وأسس بنيانها تحت اسم المملكة العربية السعودية ، حيث انطلقت من 89 عاماً تقفز في سلم التطور والنماء أرضا وشعباً.وأضاف سمو محافظ المجمعة: "يحل اليوم الوطني في هذا العام والمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يقودها باقتدار وحزم تستلزم المبادرة والمناورة لمواجهة المؤامرات والمكائد التي ما فتئت تهدأ منذ تأسيس هذه البلاد العظيمة وسط مراعاة للتجاذبات الدولية والتغيير في معادلة التحالفات وحساب جدوى المعاهدات وداخلية تستوجب الحفاظ على المكتسبات وتجديد الدماء والكفاءات والقضاء على الفساد والهدر والعشوائية وتحقيق الوفر لضمان مستقبل الأجيال ضمن رؤية رسمها مهندسها سمو ولي العهد تلك الرؤية التي حققت الكثير في عمرها القصير وهذا ما يشاهده الفاحص المنصف وما نشاهده أيضا في عملنا اليومي من إجراءات تسعى لمصلحة المواطن وتحصين الوطن ورفعته.وسأل ختام حديثه المولى القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين , وسمو لي العهد الأمين عزهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها.// انتهى //19:15ت م0220

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