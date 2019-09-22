اليوم الوطني / أهالي تبوك يترجمون الولاء والفداء والحب للوطن بالنحت على صخرة طويق



تبوك 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

جذبت "صخرة طويق" التي جلبتها الهيئة العامة للترفيه من جبل طويق , أهالي منطقة تبوك ضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة بعنوان "همة حتى القمة" احتفالاً باليوم التاسع والثمانين للمملكة.

وحَوَّلَ أهالي مدينة تبوك رجالاً ونساءً صغيرهم وكبيرهم حبهم وولائهم بنحت ما تكنه أفئدتهم من مشاعر لوطنهم على هذه الصخرة بكل عفوية، موجهين شكرهم للهيئة العامة للترفيه على اتاحة هذه الفرصة للتعبير عن مكنونات صدورهم التي تمازجت بالعزة والشموخ والمفاخرة والدعاء لبلادنا الغالية والتي ميزها وشرفها الله بوجود الحرمين الشريفين على أرضها.

وأوضح المسؤول عن هذه الفعالية بمنطقة تبوك النحات حسبان بن أحمد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء

وذكر بأن المنحوتة التي وضعت عند المدخل الرئيسي لمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك جذبت الزوار وشهدت تسابقاً من كافة شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية للكتابة عليها بطريقة النحت بكل عفوية. مشيراً إلى أهمية فن النحت الذي نشأ مع بدايات الإنسانية، كونه يحافظ على الهوية الثقافية والاصالة الوطنية ويعبر عما تمتاز به الدول من تراث وحضارة وتقدم وعلم في أزمنة مختلفة.

يذكر أن جبال طويق تعد من أهم المعالم الجغرافية وسط المملكة وتمثل سلسلة من الجبال تصل إلى ما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوباً، وتناوله عدد من الشعراء والادباء بقصائدهم منذ القدم وحتى العصر الحالي، وضربت به الامثال، لشموخه الذي لا يعرف الانكسار ومنها المقولة الخالدة "همة السعوديين مثل جبل طويق، لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض" لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

18:49ت م

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تبوك 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسجذبت "صخرة طويق" التي جلبتها الهيئة العامة للترفيه من جبل طويق , أهالي منطقة تبوك ضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة بعنوان "همة حتى القمة" احتفالاً باليوم التاسع والثمانين للمملكة.وحَوَّلَ أهالي مدينة تبوك رجالاً ونساءً صغيرهم وكبيرهم حبهم وولائهم بنحت ما تكنه أفئدتهم من مشاعر لوطنهم على هذه الصخرة بكل عفوية، موجهين شكرهم للهيئة العامة للترفيه على اتاحة هذه الفرصة للتعبير عن مكنونات صدورهم التي تمازجت بالعزة والشموخ والمفاخرة والدعاء لبلادنا الغالية والتي ميزها وشرفها الله بوجود الحرمين الشريفين على أرضها.وأوضح المسؤول عن هذه الفعالية بمنطقة تبوك النحات حسبان بن أحمد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بأن الهيئة العامة للترفيه قامت بإقتطاع 13 حجرا من جبل طويق وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة وعرضها ضمن برامجها للاحتفال باليوم الوطني، وإتاحة الفرصة للمواطنين بالنحت على هذه الصخرة.وذكر بأن المنحوتة التي وضعت عند المدخل الرئيسي لمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك جذبت الزوار وشهدت تسابقاً من كافة شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية للكتابة عليها بطريقة النحت بكل عفوية. مشيراً إلى أهمية فن النحت الذي نشأ مع بدايات الإنسانية، كونه يحافظ على الهوية الثقافية والاصالة الوطنية ويعبر عما تمتاز به الدول من تراث وحضارة وتقدم وعلم في أزمنة مختلفة.يذكر أن جبال طويق تعد من أهم المعالم الجغرافية وسط المملكة وتمثل سلسلة من الجبال تصل إلى ما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوباً، وتناوله عدد من الشعراء والادباء بقصائدهم منذ القدم وحتى العصر الحالي، وضربت به الامثال، لشموخه الذي لا يعرف الانكسار ومنها المقولة الخالدة "همة السعوديين مثل جبل طويق، لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض" لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والتي استلهمت الهيئة العامة للترفيه من هذه المقولة شعارها "همة حتى القمة" للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.// انتهى //18:49ت م0214

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