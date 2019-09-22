فيديوجراف.. ثمانية واتفورد تمنح مانشستر سيتي أرقاما تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق مانشستر سيتي، عدة أرقام تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح ضيفه واتفورد، بنتيجة 8-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريمييرليج، مساء السبت، على ملعب "الاتحاد".
وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن ليفربول، الذي يواجه تشيلسي في ختام الجولة.
في المقابل توقف رصيد واتفورد عند نقطتين في المركز الأخير.
السيتي لم يحتج أكثر من 18 دقيقة من أجل إنهاء المباراة "إكلينيكيا"، بتسجيله 5 أهداف دكوا بها شباك الضيوف، قبل أن يسجل 3 أهداف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بثمانية دون رد.
ويعد هذا الانتصار هو الأكبر في تاريخ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحالي، الذي انطلق عام 1992.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، الأرقام التاريخية التي حققها السيتي عقب الفوز على واتفورد.
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