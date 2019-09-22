في نسخته الثانية.. الكشف عن مسار ماراثون أدنوك أبوظبي 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد مجلس أبوظبي الرياضي، الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المسار والراعي الفني للنسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيُقام في العاصمة الإماراتية يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام التسامح واليوم الوطني 48، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويقام الماراثون بنسخته الثانية وبسباقاته المتنوعة لمسافة 42.2 كم والسباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و 5و 2.5 كم، بهدف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعما للخطط الرامية لتقديم المبادرات النموذجية والمساهمة الفاعلة في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية لعموم فئات المجتمع.

وسينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيسي لشركة "أدنوك" ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج ، ومن ثم الالتفاف حول"المارينا مول" وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيسي لشركة "أدنوك" وإلى شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبي منذ القرن الـ١٨، ومن ثم العودة باتجاه خط النهاية الجديد للسباق على كورنيش أبوظبي، وسيقوم المسار بتغطية أبرز معالم نهضة أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

وشهد المؤتمر تسمية العلامة الأسترالية للملابس الرياضية ’2XU‘ راعياً فنياً للنسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، وسيتم تسليم جميع المشاركين أقمصة رياضية مميزة، مصنوعة بطريقة فاخرة تتناسب مع مكانة الحدث العالمي المرموق، حيث تتكون من قماش بخيوط دقيقة ومتعارضة، مع خاصية مقاومة للبكتيريا والرطوبة لتساعد في تعزيز تركيز العدّائين في جميع السباقات.





وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي وهي الأكبر في العالم أكثر من 388 ألف دولار أمريكي، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كم، بجانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و5و 2.5 كم.

كما تم الكشف عن الرعاة الرئيسين لماراثون أدنوك أبوظبي من بينهم، قناة أبوظبي الرياضية باعتبارها الناقل الرسمي للحدث إضافة إلى مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وعلامة "مازيراتي" التي ستكون الراعي الرسمي للسباق للعام الثاني على التوالي.

ويساهم في دعم الحدث الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وشركة "ضمان" للتأمين الصحي، ومؤسسة أبوظبي للخدمات الصحية، إضافة إلى الشركاء الإعلاميين، صحيفة "ذا ناشونال"، وصحيفة "سبورتس 360"، بجانب "بوكاري سويت"، ومياه العين، و"فروتيا"، و"جي يو" إضافة إلى سلسلة أندية "فيتنس فيرست".





ويشارك في الحدث العالمي المرتقب وفي السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كم، نخبة من العدائين العالميين، أبرزهم عن فئة الرجال العدّاء الكيني ماريوس كيبسيريم الذي توج بلقب الماراثون العام الماضي. وسيشارك أيضاً مواطنه العدّاء إيفانز نشيبت، الذي حاز على الميدالية الفضية في دورة 2017 من ماراثون فالينسيا، بعد أن قطع السباق خلال 2:05:03، إلى جانب العدّاء الأثيوبي فييسا ليليزا جيميتشو، الحائز على ميدالية أولمبية فضية بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.

وفي فئة السيدات، تشارك العدّاءة فيفيان كيبلاغات، حاملة الرقم القياسي في ماراثون ميلانو 2019 بمدّة قدرها 2:22:25، إضافة إلى يونيس تشومبا تشيبيتشي من البحرين، الحائزة على المركز الثاني في ماراثون أدنوك أبوظبي لعام 2018.

في المقابل تنطلق فعاليات منطقة المشجعين "الطاقة" المصاحبة لماراثون أدنوك أبوظبي ابتداءً من 2 وحتى 5 ديسمبر//كانون الأول 2019، من الساعة 3 عصراً حتى 9 مساءً بتوقيت أبوظبي، حيث تتضمن الكثير من الأنشطة الرياضية والبرامج التثقيفية عن سباقات الماراثون وحصص تدريبية.

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وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك عن إطلاق دورات تدريبية إضافية لتشمل مناطق جديدة، في ظل التفاعل المجتمعي الكبير للبرنامج التدريبي المصاحب للماراثون والذي يتضمن عدة حصص تدريبية مجانية، للمشاركين في جميع السباقات، بواقع حصص أسبوعية منتظمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة بين المجلس وأدنوك لتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع، وإتاحة الفرصة للمشاركين في الماراثون والسباقات المجتمعية للاستعداد بشكل جيد وخوض السباقات بلياقة بدنية عالية.

وأشار عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن النسخة الأولى من الماراثون، والتي أقيمت العام الماضي شهدت نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، مؤكدا أن النسخة الثانية ستشهد نجاحا أكبر.

وأضاف عارف العواني أن النسخة الثانية ستشهد أعدادا مضاعفة مقارنة بالنسخة الأولى للماراثون، خاصة في ظل إضافة المزيد من الفئات، مع إضافة جوائز لأصحاب الهمم.

وأضاف: "نتطلع من خلال الإعلان عن مسار النسخة الثانية لمضاعفة أعداد المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي الذي جاء ليؤكد مكانته المرموقة على الصعيد العالمي في ظل النجاحات الواسعة التي رافقت النسخة الأولى، وما جسدته من تفاعل كبير ومشاركة مميزة بجانب الصور والمشاهد الرائعة التي عكست حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض دولة الإمارات".

وأضاف أن أرقام النسخة الأولى حققت مشاركة 10,342 متسابق ومتسابقة في السباقات الأربعة 42,2، 10، 5، 2.5 كم ، يمثلون 121 جنسية، بجانب 30 عداءً وعداءة من النخبة، فيما بلغت المسافة المقطوعة من قبل المشاركين كافة في كل السباقات 67.458 ألف كم، كما شارك في دعم العمليات التنظيمية للنسخة الأولى 700 متطوع وبلغت نسبة السيدات 50%، ما يعكس قيمة الحدث ومدى التفاعل المجتمعي في سباقات الحدث.

وتابع :" نفخر بمواصلة خططنا الطموحة ورؤيتنا الهادفة لمجتمع مثقف ومدرك لأهمية الرياضة والعمل على جعلها وسيلة ونمط صحي لأفراد المجتمع في حياتهم اليومية، عبر مجموعة مهمة من الفعاليات الرياضية، ويتقدمها ماراثون أدنوك أبوظبي ، الحدث الذي ولد قوياً ليكون نموذجاً عالمياً يقام في العاصمة أبوظبي ولينضم لعالم الماراثونات الكبرى التي تقام بعواصم العالم المتقدم، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي لمجتمع أبوظبي".

وأضاف العواني أن مسار النسخة الثانية يبرز معالم أبوظبي العمرانية والتاريخية، ويمثل ترسيخا جديدا لمكانة العاصمة عالمياً وتأكيداً مهما على تفاعل مجتمعها بالرياضة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك ودورها الريادي الكبير في دعم مسيرة نجاح الحدث والارتقاء به للمصاف العالمي.

وقال: " قمنا بإجراء تعديلات بسيطة على مسار الماراثون، لتتيح الفرصة للجماهير في القرية الرياضية لمتابعة الحدث وتشجيعهم وإثراء الصورة المثالية للعملية التنظيمية للحدث"، معربا عن سروره بالشراكة الفنية مع " 2XU"، مشيداً بالمشاركة العالمية لنخبة العدائين والعداءات، مؤكدا أن جميع المؤشرات تقود لحدث عالمي مرتقب يدعم المشاركة الرياضية والمجتمعية الكبيرة ويوازي التطور الكبير الذي تشهده العاصمة أبوظبي على صعيد التقدم الرياضي.

من جهته، قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في "أدنوك"، إن مجمع "أدنوك" الرئيسي خضع لعملية تجديد واسعة من أجل توفير تجربة جديدة واستثنائية للعدائين المشاركين بالماراثون هذا العام، مرحباً بالرياضيين، وجميع أبناء مجتمع الإمارات في قرية المشجعين للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميّزة ضمن برنامج الفعاليات في أبوظبي.

وأضاف: "نحن نفتخر في أدنوك كوننا الراعي الرئيسي لماراثون أدنوك أبوظبي؛ لأنه حدث رياضي استثنائي قائم على الطاقة الإيجابية".

وختم حديثه بوعد جميع المشاركين بتقديم نسخة مميزة من ماراثون أدنوك المقبل بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.