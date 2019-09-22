شكرا لقرائتكم خليفة سات يشارك أهالي المملكة الاحتفال بيوم الوطن من الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22 خليفة سات يشارك أهالي المملكة الاحتفال بيوم الوطن من الفضاء متابعات الخليج 365 - متابعة شارك القمر الاصطناعي الإماراتي، خليفة سات، أهالي المملكة الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 من الفضاء. Advertisements وهنأ القمر الاصطناعي الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني بطريقته الخاصة، والتقط من الفضاء صورة لمركز المملكة العربية السعودية. وعلق مركز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء على الصورة بالقول: “حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة سات يشارك أهالي المملكة الاحتفال بيوم الوطن من الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.