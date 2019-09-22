وزير الخزانة الأمريكي : مهمة إيران التالية تفادي الحرب

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية الذي وقع يوم السبت قبل الماضي، هو هجوم على النظام الاقتصادي العالمي.

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وتابع الوزير الأمريكي أن المهمة المتعلقة بإيران في هذه المرحلة هي تفادي الحرب.

وكانت الأدلة والتحقيقات الأولية قادت إلى تورط إيران في الهجوم على أرامكو الذي تم باستخدام صواريخ كروز من طراز “يا علي” وطائرات إيرانية مسيرة.