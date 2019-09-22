الان تتابع شاهد.. استعراضات جوية ترسم لوحات في سماء الرياض احتفاء باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 رسمت العروض الجوية التي نفذتها طائرات القوات الجوية، مجموعة من اللوحات في سماء مدينة الرياض، وسط تفاعل كبير من المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89.

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