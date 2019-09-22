مدارس ضحى العلوم في مدارس الألف تحتفل باليوم الوطني السعودي89

احتفل الطلاب والمدرسون والإدارة في مدرسة ضحى العلوم الدولية بجدة ومدرسة أليف الدولية بالرياض باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين بسعادة وحماس كبيرين، ففي مدرسة ضحى العلوم، كانت مباني المدرسة بأكملها مغطاة باللونين الأخضر والأبيض حيث تعكس المباني بحماس الروح الحقيقية للقومية، وكان الطلاب والموظفون يرتدون ملابس خضراء وبيضاء وهي ألوان اليوم، كما نظم الطلاب مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية تحت إشراف المعلمين في قسم الأولاد، و تحدث محمد عريب من الصف العاشر عن الثقافة والتنوع في المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية بينما ألقى عبد الرحمن من الصف الثامن – باء خطابًا يذكر فيه تاريخ المملكة الغني وتقاليدها باللغة العربية.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في المدارس

وترأس البرامج في قسم الفتيات المسؤول عنه وفاء سليم، وقد تم تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية من قبل النجوم الصغار للمدرسة، حيث تحدثت الكابتن سحر من الصف العاشر عن تاريخ وتطورات المملكة العربية السعودية، كما أجريت مسابقات لطلاب الصف الأول والعالي المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا والتطورات الجديدة في المملكة العربية السعودية، ومجموعة متنوعة من البرامج لم تجعل الأطفال متحمسين فحسب، بل ساعدت أيضًا في تعزيز معرفتهم العامة بالمملكة العربية السعودية.

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كما احتفلت مدرسة أليف بالرياض باليوم الوطني بكل ألوانه وحماسته الوطنية لإحياء ذكرى الإرث الغني لهذه الأمة العظيمة وقادتها الشاهرين من الملك عبد العزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وشملت مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الثقافية الساحرة للطلاب الأحداث الوطنية والفنون الشعبية والرقصات، كما عرضت البرامج تاريخ المملكة الفريد وتقاليدها وتراثها وثقافتها.

حضر البرنامج طلاب ومعلمين بالمدرسة يرتدون الأزياء السعودية والأعلام السعودية للاحتفال بهذه المناسبة، و قال المدير محمد مصطفى في خطابه الرئيسي، “إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول في العالم التي تهتم بالسلام والازدهار لمواطني الدول الأخرى إلى جانب مواطنيها”.

تم افتتاح البرنامج الذي بدأ بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، من قبل ضيف شرف مقبل القحطاني من شركة الاتصالات السعودية، و ترأس أليكوني مولوي رئيس المدرسة، الوظيفة التي ألقاها لقمان بازور المدير التنفيذي للمدرسة، ومحمد القحطاني مدير المدرسة، في خطابات التهنئة، كما رحب نائب المدير ديسامما يعقوب بالتجمع واقترح مدير المدرسة نوشاد تصويت شكر.