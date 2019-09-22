اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن عطلة لمدة أربعة أيام للاحتفال باليوم الوطني السعودي لهذا العام، وستكون العطلات من 20 إلى 23 سبتمبر ، وسيستأنف العمل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وأشارت الوزارة إلى أنه منذ يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، يأتي بين إجازتين (عطلة نهاية الأسبوع واليوم الوطني). وفقا للقانون.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يوم الاثنين 23 سبتمبر (اليوم الوطني) هو عطلة رسمية للقطاع الخاص كذلك، يحتفل باليوم الوطني للاحتفال بإعادة تسمية مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد العزيز بن سعود في عام 1932، كما تحتفل المملكة باليوم الوطني التاسع والثمانين للاحتفال بالرقصات والفنون الشعبية والمهرجانات التقليدية، وقد زينت الطرق والمباني بالأعلام السعودية والناس يفضلون اللباس الأخضر لإضفاء الانسجام على الاحتفالات.

مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

أعلن فندق ميلينيوم مكة الذي يقع في وسط مكة المكرمة، بتقديم خصم 50 % على الغرف 5 نجوم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، و يعتبر فندق ميلينيوم من أفضل الفنادق الفاخرة في المملكة،

كما أعلن فندق برج رافال بتقديم خدمات واحتفالات بمناسبة العيد الوطني السعودي 89، حيث ستقام خيمة سعودية في بهو الفندق حيث ستكون هناك سيدة حنة وخطاط، وستكون هناك لوحات جدارية لفنان سعودي موهوب، علاوة على ذلك، سيتم تزيين الفندق بأزهار بيضاء وأضواء خضراء من الخارج والداخل، وسترقص فرقة محلية الفولكلور السعودي، الضيوف مدعوون لالتقاط اللحظة مع صورة خلفية تقع في منطقة الردهة حيث سيتم توزيع الهدايا على الأطفال.

أكد الجنرال سلمان الجميعي مدير إدارة مرور جدة، أنه تم تحويل حركة المرور على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (طريق التحلية سابقًا) من ميدان السيف في الشمال وعلى طريق الأمير سلطان في الجنوب، كما تم تحويل حركة المرور من إشارة النورس المرورية لأولئك القادمين من الشمال وتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز.

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وبالنسبة لأولئك القادمين من الجنوب، فقد تم تحويل تدفق حركة المرور من التقاطع بين طريق الكورنيش وطريق ساري باتجاه الشرق، كما تم تحويل التدفق المروري من دوار العناني والعودة باتجاه طريق الأندلس والشرق، وأضاف أن وسائل النقل العام متاحة للجمهور لاستخدامها للوصول إلى أماكن الفعاليات والأنشطة في مراكز سلطان والأندلس وياسمين.

كما قال مدير إدارة مرور جدة إن اليوم الوطني للمملكة يأتي لتسليط الضوء على تاريخ الأمة المليئة بالإنجازات والملاحظات العظيمة منذ تأسيسها من قبل الملك الراحل عبد العزيز (رحمه الله)، في هذا اليوم سجل التاريخ ولادة المملكة العربية السعودية بعد ملحمات رائعة قادها مؤسس الملك في توحيد هذه الأمة.

وقال “في كل عام يحتفل سكان المملكة بهذا اليوم ويتذكرون هذه الملاحم العظيمة والأفعال البطولية لإلقاء الضوء على طريقنا إلى الأمام وإحياء الطموحات للمساهمة أكثر في أمتنا العزيزة”، وأضاف: “الاحتفالات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة ومحافظة جدة بشكل خاص تصور السعادة الكبيرة التي يشعر بها الجميع تجاه الأمة وقادتها (حفظهم الله تعالى)”.

وأضاف الجميعي أن إدارة مرور جدة تشارك في هذه المناسبة بكل سرورها وتسهم في تحقيق هذه السعادة من خلال توفير أجواء من السلامة المرورية وتحقيق أعلى مستوى من التدفق المروري لحركة المرور لسكان جدة وزوارها.

ويتم تحقيق ذلك من خلال وضع خطة ميدانية يشارك فيها جميع موظفي إدارة مرور جدة، وأكد الجميعي أن إدارة مرور جدة لن تشكل عقبة أمام تحقيق هذه السعادة، كما دعا الجميع للتعبير عن فرحتهم في هذه المناسبة بطريقة تظهر المستوى الرفيع الذي حققته الأمة والمواطنون خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرورية.