اعتقال الأب الفلسطيني معذب طفلته

اعتقلت الشرطة رجلاً فلسطينياً متهماً بتعذيب طفلته بعد أن ظهر شريط فيديو عن الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال متحدث باسم شرطة الرياض إن فريق التحقيق الجنائي التابع لهم بدأ عملية البحث عن الجاني فور الحصول على معلومات حول الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التعرف على الرجل، وهو مواطن فلسطيني في الأربعينيات من عمره، باعتباره الجاني وأُلقي القبض عليه من حي الدار البيضاء جنوب مدينة الرياض، وقال “سنوفر الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة، بالتنسيق مع السلطات المعنية”، وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بمعاقبة الأب

تلقى الفيديو الذي يظهر رجلاً عربياً وهو يضرب طفولته لحملها على الوقوف غضب واستياء شديد من العديد من الأشخاص الذين شاركوا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتقال الفيديو إلى الأصوات، ارتفعت الأصوات على منصات الوسائط التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأب المخطئ.

قال الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا خليل “يتحقق مركز الإبلاغ عن العنف من الفيديو ويبحث عن الرجل الذي بدا أنه يسيء معاملة طفله، حيث ينسق الزملاء مع الجهات المختصة للوصول إلى الرجل، وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل السعودي ولائحته التنفيذية”.

وقد أصدرت النيابة العامة أمراً للسلطة المختصة بالشروع في التحقيقات لتحديد هوية مرتكب الجريمة من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية لمحتوى معلومات الجريمة والأجهزة المستخدمة فيها، من أجل التعرف عليه والقبض عليه، وقد أكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما ينتهك أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال اللجان المختصة لضمان حماية الأفراد والأطفال بشكل خاص.

وقال المتحدث إن شرطة الرياض تعلن ذلك لتأكيد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطنين والمغتربين وأن السلطات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع أي شخص يدخل نفسه على التحيز أمن وسلامة واستقرار المجتمع.