شكرا لقرائتكم خبر عن بن جبهان: اليوم الوطني تاريخ طويل من الإنجازات العريضة المتجددة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (ابها)

رفع جبران بن عبدالله بن جبهان باسمه ونيابة عن أهالي قرى الشرف وروضة بن نورة في عرين قحطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال بن جبهان إن ذكرى اليوم الوطني الـ89 لتوحيد السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ما هي إلا ذكرى لتاريخ طويل من الإنجازات العريضة المتجددة، التي تحققت يومًا بعد يوم، وتزيد من رفاهية المواطن على هذه الأرض المباركة.

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وتابع: يشكل اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة، نستذكر من خلالها الإنجازات التي تشهدها السعودية انطلاقًا من السياسات الحكيمة والرؤى الموفقة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، والتطور الهائل الذي عرفته السعودية في كل المجالات التي تلوح معالمها في كل مناطق البلاد في شتى الميادين، التي جعلت من التنمية الشاملة للمملكة هدفها من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي الوفي.

وأضاف: ونحن في صدد ذكرى اليوم الوطني للمملكة يجب أن نجعل من هذه المناسبة وقفة تأمل وتفكر فيما تحقق لهذا الوطن من إنجازات عملاقة، تمت على أيدي قادة عظماء أمناء مخلصين أقوياء، استطاعوا بفضل الله أن يحولوا شتات الجزيرة العربية وتفرقها إلى كيان واحد، فأصبحت السعودية دولة لها مكانتها الريادية ومنجزاتها الحضارية ووضعها المميز على مستوى العالم.

ودعا الله المولى أن يحفظ الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، وأن يؤيده بنصره، وأن يوفق حكومتنا الرشيدة دومًا لخدمة الحرمين الشريفين، وأن ينصر الله تعالى جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويرحم شهداءنا رحمة واسعة.