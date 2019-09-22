شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الوطن.. أمين عام «تصفية»: 89 عاماً.. سيرة فخر ونماء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

هنأ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية (تصفية) الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: نحتفي بيومنا الوطني الغالي في عهد القوّة والنماء ونحن على مشارف تحقيق برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي وُضعت أساساته منذ 5 سنوات بتألق وجدارة، يثبتان اضطلاع قادتنا بالعزم والحزم والعطاء والوفاء، وأن بلادنا بفضل الله وتوفيقه تسير نحو القمم بهمّة وثبات في ثوب يزخر نسيجه بالجمال والحُسن والصفاء والنقاء.

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وأضاف الشويعر أن مثل هذه التغييرات الملموسة الحقيقية تعد انطلاقة جادة وسريعة، ووميضاً بارقاً يبشران بقرب الوصول لرؤية 2030، وترينا امتداد الخير الذي ننعم به منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيّب الله ثراه.

وتابع الشويعر: هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا توجب استحضار النعم العظيمة التي تحيا بها بلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعزم قادتنا وهمّة الشعب الوفيّ، وتعد نعمة الأمن ركيزة النجاح والمضيّ قدماً نحو تحقيق الأهداف العظيمة المرسومة لهذه البلاد، لذلك يحرص قادتنا على استتبابها وصد كل محاولة عبث بها، وتجسد المكانة التي تحلُّها المملكة عالمياً دورها البارز في تحقيق الأمن والاستقرار، وإرساء الخير والسلام في نواحي العالم.

وعن التاريخ والمستقبل قال الشويعر: ها نحن في هذا التاريخ المجيد الراسخ في أذهاننا نفتح صفحة جديدة مضيئة في مسيرة بلادنا، ونكتبها بكل إخلاص وولاء لقيادتنا وأرضنا، ومن الأهمية بمكانٍ استشعارُ حجم الأمانة الملقاة على عواتقنا للنهوض بهذه البلاد وتطهيرها من الفساد وتكوين قاعدة صلبة وبنية تحتية راسخة بالقيم الفاضلة والعدالة الأصيلة.

وختم الشويعر كلمته بالدعاء لبلادنا وقيادتنا الرشيدة قائلاً: إنني أدعو الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية وبلادنا تنعم في خير وعز وأمن وتقدم ورخاء وازدهار بقيادة إمامها وقائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورمز عزيمتها وصانع رؤيتها وليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لنمضي بعزم لا يلين وهمة لا تنكسر إلى أعلى القمم.