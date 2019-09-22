شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية الأمريكية في جدة تنتقل إلى مقرها الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

بعد مرور أكثر من 65 عاما على وجودها في شارع فلسطين بحي الحمراء في محافظة جدة، أعلنت القنصلية الأمريكية في جدة انتقال مقرها إلى مبناها الجديد في حي المحمدية، بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد.

وقال بيان صادر عن القنصلية اليوم (الأحد): بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عام 1948، حيث كانت أول بعثة دبلوماسية أمريكية في المملكة العربية السعودية في بيت تراثي وسط مدينة جدة القديمة، في منطقة البلد وذلك عام 1952، وكانت آنذاك السفارة الأمريكية في جدة، التي أصبحت في ما بعد القنصلية العامة الأمريكية بعد انتقال السفارة إلى العاصمة الرياض، وانتقلت من مقرها في البلد إلى حي الحمراء، الذي كان في ذلك الوقت منطقة معزولة على شاطئ البحرالأحمر على الحدود الشمالية للمدينة سابقاً، قبل نمو وازدهار المدينة.

وأضاف البيان: يشرفنا أن نعلن لكم أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2019 انتقلت القنصلية العامة الأمريكية إلى مقرها الجديد شمال جدة، حيث ستباشر عملها وخدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية بدءاً من 24 سبتمبر 2019، حيث يقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية (التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين) في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة.