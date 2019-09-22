، بالصور.. باكستاني يخطف المركز الأول في سباق دراجي "تنمية الأفلاج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج وفعاليات اللجنة بمناسبة اليوم الوطني

(تصوير: يزيد الفادني) شهد سباق الدراجات الهوائية الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج ممثلةً بكيانها فريق "دراجو الأفلاج" مساء اليوم، تنافساً كبيراً شارك فيه عدد من طلاب المرحلة الابتدائية "الصفوف العليا" وعدد من شباب الجاليات المقيمة.

وخطف المركز الأول في سباق الدراجات شاب باكستاني تفوق على عشرات المشاركين فائزاً بمبلغ مالي قدره ألف ريال، حيث حظي تتويجه بتصفيق حار، وإشادة من الحضور، مشيدين بمشاركته في أفراح الأهالي بمناسبة اليوم الوطني.

من جهته، أكد رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان لـ"الخليج 365" أن نظير مشاركة الشاب الباكستاني الأهالي فرحة اليوم الوطني ودخوله سباق الدراجات الذي نظمه فريق دراجو الأفلاج مساء اليوم سوف يتم كذلك تكريمه في الحفل الذي تقيمه لجنة الأفلاج بالتعاون مع البلدية مساء غداً الأثنين بمنتزه سحاب.

وكان فريق دراجي الأفلاج قد نظم مساء اليوم الأحد سباق "تحدي الأشبال للدراجات الهوائية" لطلاب المرحلة الابتدائية الصفوف العليا شارك فيه عشرات المسابقين، وخصص للسباق مبلغاً مالياً تجاوز الـ3000 ريال، كذلك تقيم لجنة الأفلاج مساء غداً الاثنين حفل بمنتزه سحاب أعدّت له حزمة من البرامج الوطنية ومسيرة يشارك بها محافظ الأفلاج تركي الهزاني تنطلق من مقر اللجنة حتى الوصول لمقر الحفل.

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