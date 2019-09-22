، جمعيات ومنظمات أهلية فلسطينية في لبنان: سلامة السعودية واستقرارها أمن للمنطقة والعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأت قيادة المملكة باليوم الوطني الـ89

رفعت جمعيات ومنظمات أهلية ومدنية فلسطينية في لبنان، اليوم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.



وشدّدت الرابطة الثقافية الفلسطينية، واللقاء الشبابي الفلسطيني اللبناني، وجمعية البيادر للفنون والثقافة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية؛ على دور المملكة العربية السعودية العربي والدولي في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.



وتقدم رئيس الرابطة الثقافية الفلسطينية عمر السيد، بالتهاني والتبريكات لقيادة المملكة، معرباً عن أمله بأن يكتب الله تعالى للمملكة وقيادتها التقدم والتطور والازدهار.



من جهته تقدم رئيس اللقاء الشبابي الفلسطيني – اللبناني أحمد الشاويش، لقيادة المملكة ومؤسساتها وشعبها بالتهاني والتبريكات، مؤكداً أن سلامة المملكة وأمنها واستقرارها هو أمن واستقرار لكل المنطقة والعالم.



وأدان الشاويش الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، مشدداً على أن الاعتداء على المملكة هو اعتداء على كرامة العرب وضرب مؤلم للأمن والسلام العالمي.



بدوره قدّم رئيس جمعية بيادر للفنون والثقافة الدكتور سمير فانوس، التحية والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكداً في تصريحه على أن المملكة كانت وما زالت السند الرئيس للفلسطينيين في كافة ميادين نضالهم، مطالباً المجتمعين العربي والدولي بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية.



وتوجه فانوس بالشكر والامتنان لقيادة المملكة لما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني.