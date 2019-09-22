SALAHYAT EKAMA WAFED خطوات الإستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 فى السعودية برقم الإقامة عبر أبشر...

نتطرق معكم اليوم لموضوع هام من أبرز المواضيع السعودية التى تهم جميع المغتربين ألا وهو طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، ولأننا ندرك جيداً أهمية هذا الموضوع لكي يسير كل وافد ضمن الأطر القانونية التى تحددها المملكة العربية السعودية.

وقد قدمت بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية هذه الفترة جميع خدماتها وعلى رأسها الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني بسيط، ولذلك نكتب لكم هذا المقال عن معرفة صلاحية الاقامة عبر بوابة أبشر ونوضح فيه أهم الخطوات لتعرف جميع بيانات إقامتك إلكترونياً، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية خططاً طموحة ورؤي ذكية فى تقديم خدماتها للجمهور السعودي حيث واكبت العصر وقدمت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى لا تتطلب منك الذهاب لمقر الوزارة، فقط تتطلب منك أن تتصل بشبكة الانترنت، وقد نالت هذه الخدمات رضا المواطنين، وفيما يلى طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة خطوة بخطوة كالتالى:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ابحث فى الموقع عن الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

استعلام عن انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

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الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

تطورت وزارة الداخلية السعودية في السنوات القليلة الماضية من حيث تقديمها للخدمات إلى المواطن السعودي، فقد قدمت الكثير من خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تواكب تطور العصر، ومن أكثر هذه الخدمات التى تطورت هي خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

وفى حالة ما إذا كنت مغترب مصري أو عربي ولديك أى استفسار بخصوص انتهاء صلاحية الإقامة أو كيفية تجديدها، راسلنا عبر التعليقات وسوف نوضح لكم أبرز الطرق لتجديد إقامتك بدون أدنى مشاكل.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز ومفصل،ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال أو استفسار، وسنرد عليكم فى أقرب وقت