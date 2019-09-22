ekama wafed طريقة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة 1441 فى السعودية برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

لا نخفي على حضراتكم كم الرسائل الكبير الذي وصلنا من إخواننا المغتربين في المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات عن طريقة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، وهذا لأن موضوع الإقامة هام جداً لكل وافد حتى يسير وفق الأطر القانونية والقواعد التى حددتها المملكة.

ولا يخفى على أحد الجهد الكبير الذي بذلته وزاراة الداخلية عبر بوابتها أبشر فى تقديم خدماتها بشكل إلكتروني بسيط للمواطنين، ونحن فى “عرب نيوز” نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة

لقد خططت وزارة الداخلية السعودية لان تضع الكثير من الخطط الطموحة لتتمكن من تقديم معظم خدماتها للجمهور السعودي بشكل مثالي وسهل وبسيط يواكب تحديات العصر والتطور التكنولوجى الحادث فى العالم، وجدير بالذكر أن نُعلن أن هذه الخدمات قد نالت رضا المواطنين، وفيما يلى خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة خطوة بخطوة كالتالى:

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قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بالبحث عن الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الإقامة والرمز المرئى.

الآن تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

ويُمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة من هنا.

معرفة صلاحية الإقامة

معظمنا الآن فى جميع البلاد العربية يتابع الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها السعودية، ولعلكم سمعتم وقرأتم عن رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيقها بوضع السعودية فى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً، وقد نتج عن هذه الاستراتيجية طفرة فى تطوير الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية السعودية حيث تقدم الكثير من خدماتها بصورة الكترونية.

أهمية صلاحية الإقامة

على كل وافد إلى المملكة العربية السعودية أن يلتزم بقوانينها فيما يخص الإقامة، فعندما تقترب صلاحية الإقامة على الإنتهاء ينبغى على الوافد أن يعيد تجديدها حتى لا يقع تحت المحاسبة القانونية ويخالف القوانين واللوائح، وقد شددت المملكة على التعامل بكل حسم مع من يخالف قوانينها.