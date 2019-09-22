الشيخ علي الحذيفي يتعرض لوعكة صحية

أصيب إمام المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، اليوم الأحد، بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، ليغيب عن إمامة المصلين في مسجد المدينة المنورة.

وقالت تقارير محلية، ومقربون من الشيخ، إن الحذيفي (72 عامًا)، تعرض لجلطة، لكن حالته مستقرة، وبدأ بالتحسن، وهناك احتمالية لخروجه من المستشفى خلال الساعات القادمة.

ولد علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة، يحمل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر.

تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

ويُعدُّ الحذيفي أحد أبرز القراء في السعودية والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بالعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.