الزعاق: اليوم بداية الخريف.. سيتساوى الليل والنهار

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو بداية فصل الخريف؛ حيث يتساوى الليل مع النهار.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الأرض.
وأضاف: اليوم يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 المحرم الموافق 27 سبتمبر، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسنعيش التساوي طوال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.
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