عاجل اليمن : السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت صحيفة "عدن الغد" ان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان سيغادر المملكة العربية السعودية عقب تلقيه طلبا بالمغادرة .

ونشط "عنان" خلال الاشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها احداث عدن وقضايا المغتربين ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة .

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وبحسب مصادر مقربة منه فقد تلقى طلبا بالمغادرة حيث من المقرر له ان يغادر المملكة إلى دولة أخرى .

وسبق أن غادر سياسيون وإعلاميون يمنيون من الرياض بعد معارضتهم للعبث الإماراتي في اليمن، كالمستشار في السفارة اليمنية، انيس منصور.