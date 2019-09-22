انتقال مقر القنصلية الأميركية بجدة بعد 65 عاما

أعلنت القنصلية العامة الأميركية بجدة انتقال مقرها إلى موقع مبناها الجديد في حي المحمدية، بجوار مبنى المدرسة الأميركية العالمية الجديد، وذلك بعد مرور أكثر من 65 عاما على تواجدها في شارع فلسطين بحي الحمرا بجدة، اليوم. قامت مفرزة حرس الأمن البحري في القنصلية العامة الأميركية بجدة بإنزال العلم من الموقع السابق لمقر القنصلية بحي الحمراء للمرة الأخيرة منذ أكثر من 65 عاما الجمعة الماضي، كما تم رفع العلم الأميركي بعد ذلك بوقت قصير في الموقع الجديد لمقر القنصلية بحي المحمدية. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة عام 1948، حيث كانت أول بعثة دبلوماسية أميركية في المملكة في بيت تراثي وسط مدينة جدة القديمة بمنطقة البلد، وذلك في عام 1952، وكانت آنذاك السفارة الأميركية في جدة، والتي أصبحت فيما بعد، القنصلية العامة الأميركية بعد انتقال السفارة إلى العاصمة الرياض، وانتقلت من مقرها في البلد إلى حي الحمراء، والذي كان في ذلك الوقت منطقة معزولة على شاطئ البحرالأحمر على الحدود الشمالية للمدينة، ومع نمو وازدهار مدينة جدة، توسعت المدينة حول القنصلية. وستباشر القنصلية العامة الأميركية عملها وخدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية غدا الثلاثاء، حيث يقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية «التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين» في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة في شارع الصفا.



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