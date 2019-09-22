اليوم الوطني / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء تحتفي باليوم الوطني



وادي الدواسر 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء يوم الاثنين القادم حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة , بحضور محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم .

كما تُقيم اللجنة يوم غد الأحد مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة تبدأ من الساعة الرابعة عصراً بمقر اللجنة ، وتشتمل على عروض فنية متنوعة من الفلكلور الشعبي ، وعروض شعبية تشتمل على الخيمة الشعبية ، والتعليم من خلال الكتاتيب، والزراعة قديماً ، والألعاب الشعبية ، والطبخ الشعبي ، والعلاج قديماً .

// انتهى //

17:59ت م

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