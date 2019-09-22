اليوم الوطني / بحضور تجاوز الـ 6000 زائر ..إسدال الستار على فعالية " خيرات وطن "



الدمام 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت في الدمام مساء أمس السبت فعالية " خيرات وطن " التي نجحت في جذب أكثر من 6000 زائر من مواطنين ومقيمين حضروا للمشاركة بالإحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، حيث استمتع الحضور من كبار وصغار في الفعاليات المقامة والعروض المصاحبة, والتي نظمها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الإجتماعية بالتعاون مع شركة أرامكو

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أن فعالية " خيرات وطن " تحظى بمتابعة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية , وأن هذه الفعالية تأتي إمتدادًا لمشروع "السوق المحلي" التابع لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الإجتماعية والذي يهدف المجلس من خلالها لتسليط الضوء على خيرات هذا الوطن المعطاء.

وبينت أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، التي تزخر بالخيرات، الاحتفال بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها وإبرازها، مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعين المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني 89.

وتضمنت الفعاليات , تدشين سمو الأميرة عبير بنت فيصل مبادرة تعنى بإعادة استخدام البن المستخدم في المقاهي كسماد طبيعي, وذلك توافقا مع أهداف "خيرات وطن" و "السوق المحلي " وتقديم عروض فلكلورية متنوعة, تمثل موروث المنطقة الشعبي والتي نالت إستحسان الجمهور، بالإضافة إلى العديد من الأركان والأنشطة المصاحبة كعربات الطعام والحرفيون وركن الأطفال والعديد من الفقرات الترفيهية .

ومن جهتها تقدمت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري بالشكر لكل من حضر " خيرات وطن " وشارك في إظهار مشاعر الفرح والسرور إحتفالًا باليوم الوطني , ووجهت شكرها كذلك لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وظهورها بشكل يليق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا, من جهات رسمية ومنظمين وداعمين ومتطوعين ووسائل إعلام .

يذكر أنه شارك في هذه الفعالية أكثر من 35 متطوعا ومتطوعة بـ 450 ساعة تطوعية , وساهم فريق " أنا مسؤول" التطوعي التابع لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في نجاح الفعالية بإدارته المميزة للحشود, وخدماته الإنسانية لكبار السن من الزوار , والاهتمام بالأطفال والحرص على سلامتهم وسلامة جميع الزوار , وتنظيم الحركة في الفعالية من نقطة الدخول حتى نقطة الخروج.

// انتهى //

17:35ت م

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الدمام 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساختتمت في الدمام مساء أمس السبت فعالية " خيرات وطن " التي نجحت في جذب أكثر من 6000 زائر من مواطنين ومقيمين حضروا للمشاركة بالإحتفال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، حيث استمتع الحضور من كبار وصغار في الفعاليات المقامة والعروض المصاحبة, والتي نظمها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الإجتماعية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية , وذلك على مدى يومين في منتزه أرامكو البيئي رقم 3 .وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أن فعالية " خيرات وطن " تحظى بمتابعة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية , وأن هذه الفعالية تأتي إمتدادًا لمشروع "السوق المحلي" التابع لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الإجتماعية والذي يهدف المجلس من خلالها لتسليط الضوء على خيرات هذا الوطن المعطاء.وبينت أن المجلس يحتفل بامتنان في العام التاسع والثمانين لهذا الوطن الغالي، ولأرضنا المعطاءة، التي تزخر بالخيرات، الاحتفال بالإنسان السعودي الذي حمل على عاتقه مسؤولية عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها وإبرازها، مؤكدةً أهمية مشاركة مزارعين المنطقة الشرقية في فعالية اليوم الوطني 89.وتضمنت الفعاليات , تدشين سمو الأميرة عبير بنت فيصل مبادرة تعنى بإعادة استخدام البن المستخدم في المقاهي كسماد طبيعي, وذلك توافقا مع أهداف "خيرات وطن" و "السوق المحلي " وتقديم عروض فلكلورية متنوعة, تمثل موروث المنطقة الشعبي والتي نالت إستحسان الجمهور، بالإضافة إلى العديد من الأركان والأنشطة المصاحبة كعربات الطعام والحرفيون وركن الأطفال والعديد من الفقرات الترفيهية .ومن جهتها تقدمت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري بالشكر لكل من حضر " خيرات وطن " وشارك في إظهار مشاعر الفرح والسرور إحتفالًا باليوم الوطني , ووجهت شكرها كذلك لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وظهورها بشكل يليق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا, من جهات رسمية ومنظمين وداعمين ومتطوعين ووسائل إعلام .يذكر أنه شارك في هذه الفعالية أكثر من 35 متطوعا ومتطوعة بـ 450 ساعة تطوعية , وساهم فريق " أنا مسؤول" التطوعي التابع لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في نجاح الفعالية بإدارته المميزة للحشود, وخدماته الإنسانية لكبار السن من الزوار , والاهتمام بالأطفال والحرص على سلامتهم وسلامة جميع الزوار , وتنظيم الحركة في الفعالية من نقطة الدخول حتى نقطة الخروج.// انتهى //17:35ت م0196

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / بحضور تجاوز الـ 6000 زائر ..إسدال الستار على فعالية " خيرات وطن " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.