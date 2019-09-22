اليوم الوطني / الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء

وقال: "أننا في هذا اليوم نأخذ على عاتقنا العمل لرفعة الوطن وعزته والسير به نحو مواكب التقدم والنماء والعلا والنور، مسترشدين برؤية المملكة 2030 التي أسست لمنهاج فريد ونهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة وتطوير الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وتنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.

ودعا معالي الدكتور عبدالله الربيعة في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأن يمّن علينا باليسر والبركات وكل عام ووطننا الحبيب بألف خير.

// انتهى //

17:28ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية , أن اليوم الوطني يعد من الأيام الخالدة حيث استطاع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد المملكة في هذا اليوم المجيد وجمع كلمتها وأرسى دعائم أمنها واستقرارها ورسم معالم نهضتها وتنميتها، وعلى هذا الأثر المبارك سار أبناؤه الملوك من بعده لا يحيدون عنه قيد أنملة.وقال: "أننا في هذا اليوم نأخذ على عاتقنا العمل لرفعة الوطن وعزته والسير به نحو مواكب التقدم والنماء والعلا والنور، مسترشدين برؤية المملكة 2030 التي أسست لمنهاج فريد ونهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة وتطوير الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وتنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.ودعا معالي الدكتور عبدالله الربيعة في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأن يمّن علينا باليسر والبركات وكل عام ووطننا الحبيب بألف خير.// انتهى //17:28ت م0191

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