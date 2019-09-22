اليوم الوطني / غرفة الطائف تنظم احتفالية خاصة لليوم الوطني الـ 89



الطائف 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

أنهت غرفة الطائف كافة استعداداتها لإقامة الاحتفالية الخاصة لها باليوم الوطني التاسع والثمانين, والذي سيقام غدا الاثنين بالساحة الخارجية بجوري مول.

وتعتزم الغرفة إقامة احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية

فيما سيشهد مسرح المهرجان الحفل الرئيسي, وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة, والذي سيحوي العديد من الفقرات, بدءا من السلام الملكي السعودي, وقصائد وطنية لعدد من الشعراء والشاعرات, إضافة لفقرة العزف على الساكس فون, وأغاني وطنية, مع رقصات شعبية, والعرضة النجدية كذلك,ثم السحب على جوائز الحفل, والتي ستكون من ضمنها السحب على سيارة, وأطقم ذهب, وجوالات, والعديد من الجوائز العينية لزوار حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف, وبعدها تختتم الغرفة حفلها, وفعاليات اليوم الوطني بإطلاق الألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.

وقدمت غرفة الطائف شكرها للشريك الاستراتيجي لاحتفالية اليوم الوطني، شركة "MG" للسيارات, وكافة رعاة المهرجان "البندر كلينك", و"جوري مول", و"الفلاح", و"راما", و"حلويات الحياة", و"فرسان الوطن", و"المدهال" راعي الضيافة. وأيضا لكافة الشركاء, جمعية "كفى", وفريق "احسان" التطوعي, و"إنقاذ", .

// انتهى //

17:28ت م

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الطائف 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأنهت غرفة الطائف كافة استعداداتها لإقامة الاحتفالية الخاصة لها باليوم الوطني التاسع والثمانين, والذي سيقام غدا الاثنين بالساحة الخارجية بجوري مول.وتعتزم الغرفة إقامة احتفالية ضخمة تتناسب مع المناسبة الوطنية العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية , وتعزز الانتماء الوطني, والفخر بقيادة هذا الوطن, منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-, وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله - وبحسب برنامج حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف, والذي ستنطلق فعالياته بعد صلاة العصر مباشرة غدا الاثنين, حيث ستكون البداية بمسيرة ضخمة للهجانة, والخيول, ودراجي الطائف, بأعلام المملكة العربية السعودية, إضافة لإطلاق أكثر من 10 آلاف بالونه بألوان العلم السعودي, وكذلك إطلاق 89 حمامة سلام بيضاء, إضافة إلى مسابقة وطنية, وتوزيع أكثر من 3 آلاف وردة, وصور لقادة المملكة، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا من فترة العصر حتى صلاة العشاء على كافة الزوار.فيما سيشهد مسرح المهرجان الحفل الرئيسي, وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة, والذي سيحوي العديد من الفقرات, بدءا من السلام الملكي السعودي, وقصائد وطنية لعدد من الشعراء والشاعرات, إضافة لفقرة العزف على الساكس فون, وأغاني وطنية, مع رقصات شعبية, والعرضة النجدية كذلك,ثم السحب على جوائز الحفل, والتي ستكون من ضمنها السحب على سيارة, وأطقم ذهب, وجوالات, والعديد من الجوائز العينية لزوار حفل اليوم الوطني بغرفة الطائف, وبعدها تختتم الغرفة حفلها, وفعاليات اليوم الوطني بإطلاق الألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.وقدمت غرفة الطائف شكرها للشريك الاستراتيجي لاحتفالية اليوم الوطني، شركة "MG" للسيارات, وكافة رعاة المهرجان "البندر كلينك", و"جوري مول", و"الفلاح", و"راما", و"حلويات الحياة", و"فرسان الوطن", و"المدهال" راعي الضيافة. وأيضا لكافة الشركاء, جمعية "كفى", وفريق "احسان" التطوعي, و"إنقاذ", .// انتهى //17:28ت م0190

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