اليوم الوطني / رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يهنئ القيادة باليوم الوطني



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين ،التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال ابن حثلين في تصريح بهذه المناسبة : الاحتفاء بيوم الوطن يعكس حب الأرض وتذكر الأمجاد للرجال الذين وحدوا المملكة على ظُهور الجِمال بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله ورجاله الأوفياء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن نادي الإبل يحتفي في اليوم المجيد للوطن الشامخ ، يزدهي بالمنجزات القيّمة منذ تأسيسه ليغدو اللبنة الأولى في تأسيس منظومة تُعنَى برعاية الإبل، وبالمهتمين بها ، وقد حقق النادي ولله الحمد بفضل الله ثم دعم ورعاية سمو ولي العهد تطوير وإدارة النسخة السنوية الثالثة، من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. مقدمين بيئة مُنَقّحة ومُحسَنة لمُلّاك الإبل ومحبيها، من تُجّار ومشاركين.

وبين ابن حثلين، أن نادي الإبل يعمل على تطوير آليات العمل الإداري ووضع قيم للإنتاج، مع المحافظة والعناية بالتراث بكل ما يحويه من ثراء ومجد في زمن الهوية الواحدة واللغة المتغيرة ، مبينًا حرص واهتمام الشعب السعودي في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، للأجيال القادمة ، ومنها الاهتمام الذي توليه القيادة للإبل ومزادتها ومهرجاناتها الذي يعد دليلًا على أن التراث كنز تزداد قيمته مع مرور السنين.

وسأل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على الوطن العز والشموخ والأمن والأمان والرخاء.

// انتهى //

16:47ت م

0186



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين ،التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله - والأسرة الحاكمة، والشعب السعودي ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال ابن حثلين في تصريح بهذه المناسبة : الاحتفاء بيوم الوطن يعكس حب الأرض وتذكر الأمجاد للرجال الذين وحدوا المملكة على ظُهور الجِمال بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله ورجاله الأوفياء.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن نادي الإبل يحتفي في اليوم المجيد للوطن الشامخ ، يزدهي بالمنجزات القيّمة منذ تأسيسه ليغدو اللبنة الأولى في تأسيس منظومة تُعنَى برعاية الإبل، وبالمهتمين بها ، وقد حقق النادي ولله الحمد بفضل الله ثم دعم ورعاية سمو ولي العهد تطوير وإدارة النسخة السنوية الثالثة، من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. مقدمين بيئة مُنَقّحة ومُحسَنة لمُلّاك الإبل ومحبيها، من تُجّار ومشاركين.وبين ابن حثلين، أن نادي الإبل يعمل على تطوير آليات العمل الإداري ووضع قيم للإنتاج، مع المحافظة والعناية بالتراث بكل ما يحويه من ثراء ومجد في زمن الهوية الواحدة واللغة المتغيرة ، مبينًا حرص واهتمام الشعب السعودي في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، للأجيال القادمة ، ومنها الاهتمام الذي توليه القيادة للإبل ومزادتها ومهرجاناتها الذي يعد دليلًا على أن التراث كنز تزداد قيمته مع مرور السنين.وسأل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على الوطن العز والشموخ والأمن والأمان والرخاء.// انتهى //16:47ت م0186

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يهنئ القيادة باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.