2019-09-22

مطار دبي: تحويل مسار رحلات بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مطار دبي تعطل وصول بعض الرحلات بشكل مؤقت بسبب نشاط مشبوه لما يشبه طائرة مسيرة.

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وقال متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وذكرت مصادر إعلامية أنه تم تحويل مسار رحلتين من مطار دبي الدولي بعد الاشتباه في وجود طائرة مسيرة في الجو.

ولم يعط المتحدث باسم مطارات دبي أي تفاصيل عن الأمر بحسب العربية نت.