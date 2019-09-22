- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مطار دبي: تحويل مسار رحلات بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مطار دبي: تحويل مسار رحلات بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مطار دبي تعطل وصول بعض الرحلات بشكل مؤقت بسبب نشاط مشبوه لما يشبه طائرة مسيرة.
وقال متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.
وذكرت مصادر إعلامية أنه تم تحويل مسار رحلتين من مطار دبي الدولي بعد الاشتباه في وجود طائرة مسيرة في الجو.
ولم يعط المتحدث باسم مطارات دبي أي تفاصيل عن الأمر بحسب العربية نت.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار دبي: تحويل مسار رحلات بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.