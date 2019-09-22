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2019-09-22 ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة متابعات الخليج 365 - متابعة نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد حول اعتزامه لقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. Advertisements وقال ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني زعم أنه سيقدم للأمم المتحدة خطة لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي. وتورطت إيران في عمليات عسكرية إرهابية استهدفت تعطيل الملاحة الدولية في الخليج والتأثير على إمدادات النفط للعالم كان آخرها استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الجاري.







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