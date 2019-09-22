- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو .. مقيم يتوشح بعلم المملكة يصف مشاعره الجياشة تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. مقيم يتوشح بعلم المملكة يصف مشاعره الجياشة تجاه السعودية
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - جدة
عبّر المقيم، شوكت دالي، أحد العاملين بالفنادق بجدة، عن مشاعره الجياشة تجاه المملكة في يومها الوطني الـ 89 تحت شعار (همة حتى القمة).
وقال دالي لـ” متابعات الخليج 365 ” إنه مقيم في السعودية منذ ٢٥ عامًا، ويكنّ لشعبها كل المحبة والتقدير، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة الغامرة في هذا اليوم الوطني مما جعله يتوشح بشعار السعودية ويشارك الموطنين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على كل سعودي وسعودية.
واستطر دالي بأنه سعيد بالتواجد والمشاركة، فشعب السعودية شعب طيب، ويكنّ له كل الاحترام والتقدير قيادةً وشعبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. مقيم يتوشح بعلم المملكة يصف مشاعره الجياشة تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.