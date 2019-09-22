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2019-09-22 حالة مدارية شرق بحر العرب تقترب من المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اقتراب الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب من المملكة. Advertisements وقالت الهيئة إنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب. وتابعت الهيئة أنها تراقب آخر التحديثات للحالة، حيث إن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى تحركها باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.







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