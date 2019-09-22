سفيرنا لدى نيودلهي: ملتزمون بتلبية احتياجات الهند من الطاقة

2019-09-22

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال السفير السعودي لدى الهند، الدكتور سعود بن محمد الساطي، إن المملكة ملتزمة بتلبية احتياجات الهند في مجال أمن الطاقة، وستعمل بشكل بنّاء مع الدول الأخرى المنتجة للنفط؛ للحفاظ على استقرار السوق.

جاء ذلك خلال مقابلة مع “برس ترست الهندية”، أكبر وكالة أنباء في الهند، حيث تابع: “سندعو الخبراء الدوليين إلى الاطلاع على الوضع، والمشاركة في التحقيق في الهجمات”.

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وأكد على أن المملكة العربية السعودية، لديها القدرة والتصميم على الدفاع عن نفسها، والرد بقوة على الاعتداءات، معربًا عن تقديره لدعم الهند وتضامنها مع الرياض عقب الضربات على المنشآت النفطية السعودية، منذ نحو أسبوع، والتي أكد أنها ضد المجتمع الدولي والعالم، مضيفًا: “هي محاولة متعمدة لزعزعة الاقتصاد العالمي، ولذلك ينبغي محاسبة الجناة”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية ستزيد إمداداتها النفطية للهند؛ لمعالجة النقص الناجم عن الحد من استيراد النفط من إيران، قال إن المملكة ملتزمة بأمن الطاقة في الهند، وستواجه أي نقص قد ينشأ بسبب الاضطرابات من جانب الدول الأخرى.

وكانت الهجمات بالطائرات دون طيار والصواريخ على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، في 14 سبتمبر، أدت إلى خفض الإنتاج لفترة مؤقتة، ما أثر بشدة على سوق النفط العالمية.

وتشهد علاقات الهند مع المملكة العربية السعودية، انتعاشًا خلال السنوات القليلة الماضية، على أساس العلاقات المتنامية في مجال الطاقة، بجانب التعاون في عدة مجالات أخرى، كما أن هناك أكثر من 2.96 مليون مواطن هندي يعملون في المملكة العربية السعودية.