شكرا لقرائتكم فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22 فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز بعد استرداد الأحساء وتوحيدها متابعات الخليج 365 - الرياض أسهمت كل من القصيدة الوطنية وقصائد العرضة في بث الفخر بالوحدة الوطنية. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو لقصيدة استثنائية ألقاها الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز بعد استرداد الأحساء وتوحيدها فرحًا واعتزازًا بالنصر.







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