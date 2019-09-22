الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ89 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانون. وأعرب جلالته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والإزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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