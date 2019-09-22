الان تتابع رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ89: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وعبر في كلمة بهذه المناسبة عن مشاعر الفخر والعزة والمحبة والإخلاص بهذه المناسبة الغالية الرفيعة لهذا الوطن الذي يمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.
ودعا الله تعالى لأبناء الوطن الأوفياء (شهداء الواجب) بأن يمن عليهم برحمته ومغفرته ورضوانه إزاء ما قدموه لخدمة دينهم ووطنهم، الذين سطروا من خلاله بدمائهم الزكية أنصع الصفحات في ذاكرة الوطن الخالدة.
وسأل رئيس أمن الدولة المولى جل في علاه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.
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