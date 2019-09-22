ضبط 3 ملايين مخالف في المملكة العربية السعودية لمخالفتهم أنظمة الإقامة…

قامت المملكة العربية السعودية بضبط 3 ملايين شخص مخالف لأنظمة الإقامة والعمل السعودية، وكذلك مخالفين لعمليات ضبط الحدود، وتأتي تلك الملاحقات في إطار عملية واسعة شنتها المملكة منذ عامين حتى تصبح السعودية بلا مخالفات، كما قامت المملكة ببعض التغييرات في قوانين العمل والإقامة وذلك في إطار سعودة المؤسسات السعودية حتى تصبح الوظائف السعودية للسعوديين، ويمكنكم من خلال السطور التالية التعرف على المزيد من التفاصيل.

ضبط 3 ملايين مخالف في المملكة العربية السعودية

تمكنت الحملات الميدانية الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية على المخالفين من ضبط 3872194 مخالف على أرض المملكة، ويمكننا إيضاح تلك المخالفات على النحو التالي:

3024270 مخالفًا لأنظمة الإقامة.

595796 مخالفًا لنظام العمل.

252128 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

مخالفات نظام أمن الحدود

وقد كانت أغلب مخالفات نظام أمن الحدود محاولات التسلل عبر الحدود السعودية من جنسيات مختلفة: بلغ عددهم 65679 شخصًا:

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45% يمنيين.

52% إثيوبييين.

3% جنسيات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى محاولات التسلل خارج المملكة، إذ حاول 2785 شخصًا التسلل خارج الحدود السعودية إلى خارجة المملكة، وقد تمكنت قوات الأمن من توقيفهم.

إيقاع العقوبات على المخالفات

وقعت وزارة الداخلية السعودية عقوبات فورية 539059 مخالفًا، بينما تمت إحالة 492427 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية، وذلك للحصول على وثائق سفرهم، بينما أحيل 645114 إلى الجهات المختصة لحين استكمال حجوزاتهم، وقد تم ترحيل 962234 مخالفًا إلى بلادهم،

كما يتم التحقيق مع بعض المواطنين المتورطين في نقل وإيواء وافدين، وقد تم توقيف 1587 مواطنًا، بينما يتم استكمال إجراءات 1555 شخصًا وإخلاء سبيلهم، بينما يظل بعض السعوديين وعددهم 32 شخصًا لاستكمال تنفيذ الأنظمة بحقهم.