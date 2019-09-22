شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يسلّم 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين منحهم الملكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح أراض سكنية لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي، سلّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين في عسير منحهم الملكية ممن انتهت إجراءات تسليمهم.

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وقال في كلمته خلال استقباله عددا من المصابين وذوي الشهداء في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها ضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني الـ89: «بناءً على توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، ‏ومتابعة حثيثة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي لا يألو جهداً ‏وحرصاً على كل ما من شأنه ‏راحتكم، ‏فقد وجهني باستقبالكم في هذا الصباح الجميل مرحباً ومفتخراً ومباهياً بكم، واحتفاءً وتقديراً لبطولات رجال الأمن والجنود البواسل والشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وشعبه ومقدساته».

‏وأضاف: «هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه جميعاً بيوم وطننا الأبيّ التاسع والثمانين، احتفاءً ‏بتوحيده على يد المؤسس الملك عبد العزيز‏ بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- فقد وجهني ولي العهد أن ‏أعلن لكم ‏بالتنسيق مع ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية ‏وأمانة عسير ‏والبلديات التابعة لها ‏الانتهاء من تسلم 72 مواطناً من أسر الشهداء والمصابين أراضيهم الممنوحة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة التي نفذتها أمانة عسير لـ140 شهيداً ومصاباً في الأيام الماضية، حيث تم إنهاء إجراء المنح لهذه الدفعة فيما تستكمل الأمانة إنهاء إجراءات الآخرين».

وأبان الأمير تركي بن طلال أنه تم تكليف كل رئيس بلدية أن يكون منسقاً لكل ‏شخص لتسليمه أرضه، داعياً الجميع إلى مراجعة الأمانة والبلديات التابعين لها.