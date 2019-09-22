شكرا لقرائتكم خبر عن القناوي: اليوم الوطني ذكرى فخر واعتزاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بذكرى اليوم الوطني الـ(89) للمملكة العربية السعودية، بما تعيشه المملكة من تنامٍ متسارع في كافة المجالات وتطور يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

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وأكد أن هذا اليوم المجيد يأتي ذكرى للملاحم العظيمة والبطولات التي سطّرها التاريخ بقيادة المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مبيناً أن هذا الأثر الذي نفخر ونعتز به دائماً وأبداً، يؤكد شعور الانتماء والولاء لقيادتنا وتطلعاتها لمستقبل مبني على طموح أبنائه وبناته لدفع عجلة التنمية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي جاءت إيذانا بمرحلة جديدة للنهضة عنوانها مواكبة التسارع في التطور والنمو بكل قطاعات وطننا الحبيب، وذلك لخدمة الوطن والمواطن.

كما رفع الدكتور القناوي تهنئته للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني معرباً عن فخره واعتزازه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية باستمرار ومتابعة مباشرة ودقيقة، حيث يأتي هذا الاهتمام انعكاساً لحرص القيادة على تضافر الجهود والأعمال لتقويم خدمات رعاية المرضى، حتى يتحقق المبتغى بأن تكون منشآت وزارة الحرس الوطني رائدة في مجال الرعاية الصحية، وأن تحظى بشهادات دولية معترف بها عالمياً للخدمات الإكلينيكية المتميزة والبرامج التعليمية والتدريبية عالية الجودة، وتحكيم أبحاثها العلمية المتطورة، حتى تدفع بعجلة الإقتصاد المعرفي والصحي، وترتقي بمخرجات العلوم الصحية والبحثية.

وقال مجدداً: «هذا اليوم يرسّخ اعتزازنا بديننا وولائنا للمليك وانتمائنا للوطن، ويؤكد عظيم امتناناً لوطن وقيادة حرصت على توفير الأمن والأمان والنهضة والازدهار، وأن ما نلمسه جميعاً من تطور ونماء يسابق الزمن والطموحات، يترجم بجلاء النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا الغالية في هذه الفترة المميزة من تاريخها الحديث في كافة الميادين، والرؤية المباركة التي أطلقها بثقة ولي العهد وفق نُهُجٍ اقتصادية وعملية لتنمية وتطوير هذا الوطن وتساهم بتميز في تطوير طاقات أبنائه وبناته وإطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم واعتمادها للمساهمة في دفع عجلة التطور، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وأن يمّن علينا باليسر والبركات».